Рыбин считает, что в игре Овечкина больше не будет спадов

Бывший нападающий сборной России Максим Рыбин поделился мнением об игре форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

38-летний россиянин забросил в пяти последних матчах «Кэпиталз».

«Видно, что Александр успел отдохнуть во время перерыва на Матч звезд НХЛ и выглядит свежее. В матче с «Ванкувером» было заметно, насколько изменились его движения. А в первых играх сезона, напротив, бросались в глаза «тяжелые» ноги Овечкина, он просто не успевал в некоторых эпизодах. Сейчас же Саша находится в привычной для себя стихии. У него много игрового времени, в том числе в большинстве, которое порой полностью остается за ним. Он бережет силы и не участвует в раскатах. Думаю, у Овечкина больше не произойдет спадов», — приводит RT слова Рыбина.

На счету Овечкина 835 голов за всю карьеру в НХЛ, он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги и отстает на 59 голов от Уэйна Гретцки, которому принадлежит рекорд.