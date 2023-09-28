Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:27

Голевой пас Мальцева в овертайме принес «Лос-Анджелесу» победу над «Вегасом»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Михаил Мальцев (слева) в матче с «Вегасом».
Фото USA Today Sports

«Лос-Анджелес» обыграл «Вегас» на выезде в предсезонном матче НХЛ — 4:3 ОТ.

В основное время у хозяев забросили Брендан Бриссон, Джонатан Маршессо и Бен Хаттон. У гостей хет-триком отличился Акил Томас.

В овертайме победную шайбу забросил нападающий «Лос-Анджелеса» Тайлер Мэдден, российский форвард «Кингз» Михаил Мальцев сделал голевую передачу.

«Лос-Анджелес» проведет следующий матч в рамках предсезонки 30 сентября против «Анахайма», «Вегас» в этот же день встретится с «Аризоной».

НХЛ

Предсезонные матчи

«Вегас» — «Лос-Анджелес» — 3:4 ОТ (2:0, 1:1, 0:2)

Михаил Мальцев
Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Лос-Анджелес Кингз
4
Читайте также
Биография Никиты Нагорного: жизнь и карьера олимпийского чемпиона
Сборные Украины среди игроков до 17 лет откажутся участвовать в турнирах УЕФА с россиянами
Лавров обвинил Запад в разрушении территориальной целостности Украины
Сдавшиеся в плен бойцы ВСУ принесли с собой западные пулеметы
ВС России сорвали переброску резервов ВСУ на купянском направлении
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Овечкин: Кубок Стэнли vs Олимпиада, отдаст ли сына в хоккей, «Динамо»
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
`

Шайба Минтюкова помогла «Анахайму» обыграть «Сан-Хосе», у Гущина и Охотюка по голевой передаче
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
11.10 00:30
Тампа-Бэй – Нэшвилл
 - : -
11.10 03:00
Питтсбург – Чикаго
 - : -
11.10 05:30
Вегас – Сиэтл
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости