Голевой пас Мальцева в овертайме принес «Лос-Анджелесу» победу над «Вегасом»

«Лос-Анджелес» обыграл «Вегас» на выезде в предсезонном матче НХЛ — 4:3 ОТ.

В основное время у хозяев забросили Брендан Бриссон, Джонатан Маршессо и Бен Хаттон. У гостей хет-триком отличился Акил Томас.

В овертайме победную шайбу забросил нападающий «Лос-Анджелеса» Тайлер Мэдден, российский форвард «Кингз» Михаил Мальцев сделал голевую передачу.

«Лос-Анджелес» проведет следующий матч в рамках предсезонки 30 сентября против «Анахайма», «Вегас» в этот же день встретится с «Аризоной».

НХЛ

Предсезонные матчи

«Вегас» — «Лос-Анджелес» — 3:4 ОТ (2:0, 1:1, 0:2)