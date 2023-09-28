Голевой пас Мальцева в овертайме принес «Лос-Анджелесу» победу над «Вегасом»
«Лос-Анджелес» обыграл «Вегас» на выезде в предсезонном матче НХЛ — 4:3 ОТ.
В основное время у хозяев забросили Брендан Бриссон, Джонатан Маршессо и Бен Хаттон. У гостей хет-триком отличился Акил Томас.
В овертайме победную шайбу забросил нападающий «Лос-Анджелеса» Тайлер Мэдден, российский форвард «Кингз» Михаил Мальцев сделал голевую передачу.
«Лос-Анджелес» проведет следующий матч в рамках предсезонки 30 сентября против «Анахайма», «Вегас» в этот же день встретится с «Аризоной».
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«Вегас» — «Лос-Анджелес» — 3:4 ОТ (2:0, 1:1, 0:2)
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