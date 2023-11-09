«Вегас» проиграл второй матч подряд, уступив «Лос-Анджелесу»
«Вегас» дома проиграл «Лос-Анджелесу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4.
Единственный гол за «Голден Найтс» забил Вильям Карлссон. Российские нападающие команды Иван Барбашев и Павел Дорофеев не отетились результативными действиями.
За «Кингз» отличились Адриан Кемпе, Тревор Мур, Пьер-Люк Дюбуа и Анже Копитар. Российский защитник клуба Владислав Гавриков не набрал очков.
«Вегас» проиграл второй матч подряд, но пока сохраняет лидерство в турнирной таблице «Запада» с 23 очками. «Лос-Анджелес» находится на третьей строчке (18 очков).
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вегас» — «Лос-Анджелес» — 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)
Голы: Кемпе — 5 (Спенс, Копитар), 31:30 — 0:1. Мур — 7 (бол., Спенс, Дано), 35:58 — 0:2. Дюбуа — 4 (бол., Кемпе, Фиала), 42:42 — 0:3. Карлссон — 7 (Стоун, Пьетранджело), 54:33 — 1:3. Копитар — 7 (п.в., Байфилд), 59:48 — 1:4.
Вратари: Хилл (57:59 — 58:03, 58:15 — 59:48) — Тэлбот.
Штраф: 8 — 4.
Броски: 38 (11+19+8) — 33 (9+14+10).
Наши: Барбашев (14.30/3/0), Дорофеев (12.05/2/-1) — Гавриков (17.20/0/0).
9 ноября. Парадайс. T-Mobile Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|12
|9
|3
|19
|2
|Каролина
|13
|8
|5
|16
|3
|Нью-Джерси
|12
|7
|5
|15
|4
|Айлендерс
|11
|5
|6
|13
|5
|Вашингтон
|11
|5
|6
|12
|6
|Коламбус
|12
|4
|8
|11
|7
|Филадельфия
|13
|5
|8
|11
|8
|Питтсбург
|11
|5
|6
|10
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|12
|10
|2
|21
|2
|Тампа-Бэй
|13
|6
|7
|16
|3
|Флорида
|12
|7
|5
|15
|4
|Детройт
|13
|7
|6
|15
|5
|Торонто
|13
|6
|7
|14
|6
|Баффало
|13
|6
|7
|13
|7
|Монреаль
|12
|5
|7
|12
|8
|Оттава
|11
|5
|6
|10
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|11
|8
|3
|16
|2
|Даллас
|11
|7
|4
|15
|3
|Виннипег
|12
|6
|6
|14
|4
|Аризона
|12
|6
|6
|13
|5
|Миннесота
|12
|5
|7
|12
|6
|Сент-Луис
|11
|5
|6
|11
|7
|Нэшвилл
|12
|5
|7
|10
|8
|Чикаго
|11
|4
|7
|8
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|14
|11
|3
|23
|2
|Ванкувер
|12
|9
|3
|19
|3
|Лос-Анджелес
|12
|8
|4
|18
|4
|Анахайм
|12
|7
|5
|14
|5
|Сиэтл
|13
|4
|9
|11
|6
|Калгари
|12
|4
|8
|9
|7
|Эдмонтон
|11
|2
|9
|5
|8
|Сан-Хосе
|12
|1
|11
|3
|9.11
|03:00
|
Торонто – Оттава
|3 : 6
|9.11
|03:30
|
Вашингтон – Флорида
|3 : 4 ОТ
|9.11
|06:00
|
Вегас – Лос-Анджелес
|1 : 4
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|13
|22
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|12
|21
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|12
|20
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|13
|13
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|13
|10
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|12
|10
|И
|КН
|
|
Иван Просветов
Колорадо
|2
|0.88
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|6
|1.48
|
|
Джеймс Раймер
Детройт
|4
|1.52