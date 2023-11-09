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Сегодня, 08:51

«Вегас» проиграл второй матч подряд, уступив «Лос-Анджелесу»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Вегас» дома проиграл «Лос-Анджелесу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4.

Единственный гол за «Голден Найтс» забил Вильям Карлссон. Российские нападающие команды Иван Барбашев и Павел Дорофеев не отетились результативными действиями.

За «Кингз» отличились Адриан Кемпе, Тревор Мур, Пьер-Люк Дюбуа и Анже Копитар. Российский защитник клуба Владислав Гавриков не набрал очков.

«Вегас» проиграл второй матч подряд, но пока сохраняет лидерство в турнирной таблице «Запада» с 23 очками. «Лос-Анджелес» находится на третьей строчке (18 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Лос-Анджелес» — 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

Голы: Кемпе — 5 (Спенс, Копитар), 31:30 — 0:1. Мур — 7 (бол., Спенс, Дано), 35:58 — 0:2. Дюбуа — 4 (бол., Кемпе, Фиала), 42:42 — 0:3. Карлссон — 7 (Стоун, Пьетранджело), 54:33 — 1:3. Копитар — 7 (п.в., Байфилд), 59:48 — 1:4.

Вратари: Хилл (57:59 — 58:03, 58:15 — 59:48) — Тэлбот.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 38 (11+19+8) — 33 (9+14+10).

Наши: Барбашев (14.30/3/0), Дорофеев (12.05/2/-1) — Гавриков (17.20/0/0).

9 ноября. Парадайс. T-Mobile Arena.

Источник: Таблица НХЛ
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Лос-Анджелес Кингз
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4 Айлендерс 11 5 6 13
5 Вашингтон 11 5 6 12
6 Коламбус 12 4 8 11
7 Филадельфия 13 5 8 11
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2 Тампа-Бэй 13 6 7 16
3 Флорида 12 7 5 15
4 Детройт 13 7 6 15
5 Торонто 13 6 7 14
6 Баффало 13 6 7 13
7 Монреаль 12 5 7 12
8 Оттава 11 5 6 10
Центральный дивизион И В П О
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2 Даллас 11 7 4 15
3 Виннипег 12 6 6 14
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5 Миннесота 12 5 7 12
6 Сент-Луис 11 5 6 11
7 Нэшвилл 12 5 7 10
8 Чикаго 11 4 7 8
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Торонто – Оттава
 3 : 6
9.11 03:30
Вашингтон – Флорида
 3 : 4 ОТ
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Вегас – Лос-Анджелес
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И КН
Иван Просветов

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