Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 18:00

НХЛ: «Вашингтон» — «Рейнджерс», «Торонто» — «Колорадо». Расписание матчей 13 и 14 января

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
Регулярный чемпионат НХЛ.

13 января, суббота

21.00 (мск) «Вашингтон» — «Рейнджерс»

14 января, воскресенье

00.00 «Баффало» — «Ванкувер»

00.00 «Оттава» — «Сан-Хосе»

02.00 «Флорида» — «Нью-Джерси»

03.00 «Виннипег» — «Филадельфия»

03.00 «Детройт» — «Лос-Анджелес»

03.00 «Каролина» — «Питтсбург»

03.00 «Коламбус» — «Сиэтл»

03.00 «Монреаль» — «Эдмонтон»

03.00 «Тампа-Бэй» — «Анахайм»

03.00 «Торонто» — «Колорадо»

04.00 «Миннесота» — «Аризона»

04.00 «Нэшвилл» — «Айлендерс»

04.00 «Сент-Луис» — «Бостон»

04.00 «Чикаго» — «Даллас»

06.00 «Вегас» — «Калгари»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2023/24

Получи бесплатную ставку в ФОНБЕТ – зарегистрируйся с промокодом EXPRESS и забери фрибет 2000 рублей

Кто окажется сильнее в противостоянии Овечкина и Панарина? Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают «Рейнджерс» фаворитом встречи. На победу гостей в основное время можно поставить с коэффициентом 2.05, это примерно 49% вероятности исхода. Ничья идет за 4.40 (20%), успех «Вашингтона» — за 3.20 (31%).

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

НХЛ
0
Читайте также
Руслан Нигматуллин: «Не стыжусь, что был чушпаном»
Биатлонистки Тильда Йоханссон, Хло Шевелье и Анна Вайдель объявили о паузе в карьере
Аналитик оценил возможный ущерб от пожара на складе Wildberries в Петербурге
Маск назвал беспределом смерть на Украине журналиста из США Лиры
Полковник ВСУ в запасе назвал провалом соглашение Украины с Великобританией
В Wildberries прокомментировали отсутствие разрешения на ввод склада в эксплуатацию
Популярное видео
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Форвард «Авангарда» Верба получил пять минут штрафа, а также чуть не подрался перед матчем с игроками «Амура»

«Вашингтон» — «Рейнджерс»: время начала и где смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 40 26 14 54
2 Каролина 41 23 18 51
3 Филадельфия 42 22 20 50
4 Айлендерс 41 19 22 48
5 Нью-Джерси 39 21 18 45
6 Питтсбург 40 20 20 45
7 Вашингтон 39 19 20 44
8 Коламбус 42 13 29 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 41 24 17 57
2 Флорида 41 27 14 56
3 Торонто 39 21 18 50
4 Тампа-Бэй 43 21 22 47
5 Детройт 41 20 21 45
6 Монреаль 41 17 24 40
7 Баффало 42 18 24 40
8 Оттава 37 14 23 28
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 41 28 13 60
2 Колорадо 42 27 15 57
3 Даллас 41 24 17 53
4 Нэшвилл 42 23 19 47
5 Сент-Луис 40 21 19 43
6 Аризона 40 20 20 42
7 Миннесота 41 17 24 39
8 Чикаго 42 12 30 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 42 28 14 59
2 Вегас 42 24 18 53
3 Лос-Анджелес 38 20 18 48
4 Эдмонтон 38 22 16 45
5 Сиэтл 41 18 23 45
6 Калгари 42 19 23 43
7 Анахайм 41 14 27 29
8 Сан-Хосе 42 10 32 23
Результаты / календарь
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
13.01 04:00
Миннесота – Филадельфия
 3 : 4 ОТ
13.01 04:00
Даллас – Нэшвилл
 3 : 6
13.01 21:00
Вашингтон – Рейнджерс
- : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 42 69
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 42 67
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 40 58
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 38 33
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 41 30
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 42 28
И КН
Крис Дриджер

Крис Дриджер

Сиэтл Кракен

 1 1
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости