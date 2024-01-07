«Вегас» — «Айлендерс»: видеообзор матча НХЛ

«Вегас» — «Айлендерс» встретились в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра проходила в Лас-Вегасе 7 января и завершилась победой хозяев — 5:2.

Видео лучших моментов игры «Вегас» — «Айлендерс» опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Вегас» (51 очко) после 40 матчей занимает четвертое место в Западной конференции НХЛ. «Айлендерс» (46) после 39 игр идет шестым на «Востоке».