«Каролина» — «Сент-Луис»: видеообзор матча НХЛ

«Каролина» и «Сент-Луис» встретились в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра проходила на PNC-арене в Роли 7 января и завершилась победой гостей — 2:1 Б.

Видео лучших моментов игры «Каролина» — «Сент-Луис» опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Сент-Луис» (41 очко) после 38 матчей занимает восьмое место в Западной конференции НХЛ. «Каролина» (49) после 40 игр идет четвертой на «Востоке». У «Харрикейнз» прервалась серия из 5 побед подряд.