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Сегодня, 09:50

«Каролина» — «Сент-Луис»: видеообзор матча НХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Каролина» и «Сент-Луис» встретились в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра проходила на PNC-арене в Роли 7 января и завершилась победой гостей — 2:1 Б.

Видео лучших моментов игры «Каролина» — «Сент-Луис» опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Сент-Луис» (41 очко) после 38 матчей занимает восьмое место в Западной конференции НХЛ. «Каролина» (49) после 40 игр идет четвертой на «Востоке». У «Харрикейнз» прервалась серия из 5 побед подряд.

НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Сент-Луис Блюз
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«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
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«Даллас» — «Нэшвилл»: видеообзор матча НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 38 26 12 54
2 Каролина 40 22 18 49
3 Айлендерс 39 18 21 46
4 Филадельфия 39 20 19 46
5 Нью-Джерси 38 21 17 44
6 Вашингтон 37 18 19 42
7 Питтсбург 38 19 19 42
8 Коламбус 41 13 28 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 38 24 14 54
2 Флорида 39 25 14 52
3 Торонто 37 20 17 47
4 Тампа-Бэй 41 19 22 43
5 Детройт 39 19 20 42
6 Монреаль 39 17 22 39
7 Баффало 40 17 23 38
8 Оттава 35 14 21 28
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 38 25 13 54
2 Колорадо 40 25 15 53
3 Даллас 38 22 16 49
4 Нэшвилл 40 22 18 45
5 Сент-Луис 38 20 18 41
6 Аризона 37 19 18 40
7 Миннесота 38 17 21 38
8 Чикаго 39 11 28 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 39 25 14 53
2 Вегас 40 23 17 51
3 Лос-Анджелес 35 20 15 46
4 Эдмонтон 36 20 16 41
5 Сиэтл 39 16 23 41
6 Калгари 39 17 22 39
7 Анахайм 38 13 25 27
8 Сан-Хосе 40 9 31 21
Результаты / календарь
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
3.01
4.01
5.01
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7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
7.01 00:00
Колорадо – Флорида
 4 : 8
7.01 03:00
Питтсбург – Баффало
 1 : 3
7.01 03:00
Сан-Хосе – Торонто
 1 : 4
7.01 03:00
Нью-Джерси – Ванкувер
 4 : 6
7.01 03:00
Коламбус – Миннесота
 3 : 4 ОТ
7.01 03:00
Бостон – Тампа-Бэй
 7 : 3
7.01 03:00
Каролина – Сент-Луис
 1 : 2 Б
7.01 03:00
Монреаль – Рейнджерс
4 : 3 Б
7.01 04:00
Даллас – Нэшвилл
 3 : 4
7.01 06:00
Вегас – Айлендерс
5 : 2
7.01 06:00
Эдмонтон – Оттава
 3 : 1
7.01 23:00
Чикаго – Калгари
 - : -
7.01 23:00
Вашингтон – Лос-Анджелес
 - : -
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Никита Кучеров

Тампа-Бэй

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Колорадо

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Рейнджерс

 38 55
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 36 30
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 40 28
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 39 28
И КН
Крис Дриджер

Крис Дриджер

Сиэтл Кракен

 1 1
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Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41

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