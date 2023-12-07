Василевский в матче с «Питтсбургом» допустил результативную ошибку

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский допустил ошибку в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (3:1).

На последней минуте третьего периода Василевский остановил шайбу за воротами, но игрок «Пингвинз» Сидни Кросби, подъехавший сзади, отобрал ее и отдал пас на Джейка Гюнцела. Гюнцел забросил шайбу в ворота на отскоке от нападающего «Тампы» Ника Пола.

Это единственный гол «Питтсбурга» в этом матче.

«Тампа» набрал 29 очков и идет на 6-й строчке в Восточной конференции.