Василевский установил рекорд НХЛ среди российских вратарей

Российский вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский, обыграв «Айлендерс» (2:1) в третьем матче третьего раунда, одержал 43-й победу за карьеру в плей-офф НХЛ.

Это рекорд среди российских голкиперов. Ранее первым был Евгений Набоков, у которого 42 победы. Однако Василевский провел на 14 матчей меньше Набокова (72 против 86).

На третьем месте расположился Николай Хабибулин, у которого 39 побед.

Напомним, что Василевский в прошедшем матче отразил 27 из 28 бросков по своим воротам и был признан первой звездой встречи.