Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Василевский установил рекорд НХЛ среди российских вратарей

06:29
Андрей Василевский. Фото AFP
Андрей Василевский. Фото AFP
Теги:

Российский вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский, обыграв «Айлендерс» (2:1) в третьем матче третьего раунда, одержал 43-й победу за карьеру в плей-офф НХЛ.

Это рекорд среди российских голкиперов. Ранее первым был Евгений Набоков, у которого 42 победы. Однако Василевский провел на 14 матчей меньше Набокова (72 против 86).

На третьем месте расположился Николай Хабибулин, у которого 39 побед.

Напомним, что Василевский в прошедшем матче отразил 27 из 28 бросков по своим воротам и был признан первой звездой встречи.

Читайте также

Поражение — почти приговор. Россия перед последним туром группы Евро: как выйти в плей-офф?
Президент Швейцарии оценил прямоту Путина во время саммита в Женеве
Почему Тамара Семина не хочет завещать квартиру родным
По-Ефремовски: коуч после смертельного ДТП отрицает, что была за рулем

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд