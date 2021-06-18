Василевский признан первой звездой матча «Айлендерс» — «Тампа»
05:57
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков третьего матча третьего раунда плей-офф «Айлендерс» — «Тампа» (1:2). «Лайтнинг» вышли вперед в серии 2-1.
Первой звездой стал российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский. Он отразил 27 из 28 бросков по своим воротам.
Второй звездой признан нападающий «Тампы» Брэйден Пойнт, который забросил одну шайбу. Замкнул тройку форвард «Айлендерс» Кэл Клаттербак, отметившийся одним голом.
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