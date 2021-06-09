Василевский установил рекорд Кубка Стэнли
04:58
«Тампа» переиграла «Каролину» в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ (2:0). Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил все 29 бросков по своим воротам.
Как сообщает пресс-служба лиги, он стал первым голкипером, который завершил три серии Кубка Стэнли подряд играми без пропущенных голов.
В первом раунде серия завершилась шестым матчем против «Флориды» (4:0), а в сезоне-2019/20 Василевский не пропустил в последней игре финала с «Далласом» (2:0).
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