Василевский установил рекорд Кубка Стэнли

«Тампа» переиграла «Каролину» в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ (2:0). Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил все 29 бросков по своим воротам.

Как сообщает пресс-служба лиги, он стал первым голкипером, который завершил три серии Кубка Стэнли подряд играми без пропущенных голов.

В первом раунде серия завершилась шестым матчем против «Флориды» (4:0), а в сезоне-2019/20 Василевский не пропустил в последней игре финала с «Далласом» (2:0).