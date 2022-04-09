Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:07

Василевский признан третьей звездой матча «Тампа» — «Бостон»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Андрей Василевский.
Фото USA Today Sports

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча «Тампа» — «Бостон» (1:2).

Третьей звездой матча признан российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский. Он отразил 35 из 37 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал вратарь «Брюинз» Линус Ульмарк, который отразил 28 из 29 бросков. Возглавил тройку форвард Чарли Койл, забросивший одну шайбу.

Андрей Василевский (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
0
Читайте также
Красавицу-грузинку захейтили за поддержку Стерлинга. Это смелая девушка: однажды она избила расиста в Москве
Дерзко бросал вызовы, а потом кашлял кровью, но Кадыров запретил бросать ММА. Способен ли Хамзат Чимаев всерьез бороться за титул чемпиона
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

НХЛ, результаты 9 апреля: «Сент-Луис» переиграл «Миннесоту», «Тампа» проиграла «Бостону» и другие матчи
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 72 46 26 100
2 Рейнджерс 72 46 26 98
3 Питтсбург 72 41 31 92
4 Вашингтон 70 38 32 86
5 Айлендерс 70 33 37 75
6 Коламбус 72 33 39 72
7 Филадельфия 71 23 48 57
8 Нью-Джерси 71 24 47 54
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 71 50 21 106
2 Торонто 71 46 25 98
3 Бостон 71 45 26 95
4 Тампа-Бэй 71 43 28 94
5 Детройт 71 28 43 65
6 Баффало 73 26 47 63
7 Оттава 70 26 44 58
8 Монреаль 71 20 51 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 71 51 20 108
2 Миннесота 70 43 27 92
3 Сент-Луис 71 41 30 92
4 Нэшвилл 70 41 29 86
5 Даллас 70 40 30 84
6 Виннипег 72 33 39 77
7 Чикаго 71 24 47 59
8 Аризона 71 22 49 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 71 43 28 95
2 Эдмонтон 72 42 30 89
3 Лос-Анджелес 73 38 35 86
4 Вегас 72 39 33 82
5 Ванкувер 72 34 38 78
6 Анахайм 72 28 44 68
7 Сан-Хосе 70 29 41 67
8 Сиэтл 71 23 48 52
Результаты / календарь
30.03
31.03
1.04
2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
7.04
8.04
9.04
10.04
11.04
12.04
13.04
14.04
9.04 02:00
Каролина – Айлендерс
1 : 2
9.04 02:00
Тампа-Бэй – Бостон
 1 : 2 ОТ
9.04 02:00
Флорида – Баффало
 4 : 3
9.04 03:00
Виннипег – Колорадо
 4 : 5 ОТ
9.04 03:00
Сент-Луис – Миннесота
 4 : 3 ОТ
9.04 21:00
Даллас – Нью-Джерси
 - : -
9.04 22:00
Питтсбург – Вашингтон
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 71 108
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 71 103
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 71 101
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 66 56
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 71 50
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 72 47
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 49 2.09
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 47 2.1
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 56 2.16
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости