Василевский признан третьей звездой матча «Тампа» — «Бостон»
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча «Тампа» — «Бостон» (1:2).
Третьей звездой матча признан российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский. Он отразил 35 из 37 бросков по своим воротам.
Второй звездой стал вратарь «Брюинз» Линус Ульмарк, который отразил 28 из 29 бросков. Возглавил тройку форвард Чарли Койл, забросивший одну шайбу.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|72
|46
|26
|100
|2
|Рейнджерс
|72
|46
|26
|98
|3
|Питтсбург
|72
|41
|31
|92
|4
|Вашингтон
|70
|38
|32
|86
|5
|Айлендерс
|70
|33
|37
|75
|6
|Коламбус
|72
|33
|39
|72
|7
|Филадельфия
|71
|23
|48
|57
|8
|Нью-Джерси
|71
|24
|47
|54
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|71
|50
|21
|106
|2
|Торонто
|71
|46
|25
|98
|3
|Бостон
|71
|45
|26
|95
|4
|Тампа-Бэй
|71
|43
|28
|94
|5
|Детройт
|71
|28
|43
|65
|6
|Баффало
|73
|26
|47
|63
|7
|Оттава
|70
|26
|44
|58
|8
|Монреаль
|71
|20
|51
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|71
|51
|20
|108
|2
|Миннесота
|70
|43
|27
|92
|3
|Сент-Луис
|71
|41
|30
|92
|4
|Нэшвилл
|70
|41
|29
|86
|5
|Даллас
|70
|40
|30
|84
|6
|Виннипег
|72
|33
|39
|77
|7
|Чикаго
|71
|24
|47
|59
|8
|Аризона
|71
|22
|49
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|71
|43
|28
|95
|2
|Эдмонтон
|72
|42
|30
|89
|3
|Лос-Анджелес
|73
|38
|35
|86
|4
|Вегас
|72
|39
|33
|82
|5
|Ванкувер
|72
|34
|38
|78
|6
|Анахайм
|72
|28
|44
|68
|7
|Сан-Хосе
|70
|29
|41
|67
|8
|Сиэтл
|71
|23
|48
|52
Результаты / календарь
30.03
31.03
1.04
2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
7.04
8.04
9.04
10.04
11.04
12.04
13.04
14.04
|9.04
|02:00
|
Каролина – Айлендерс
|1 : 2
|9.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Бостон
|1 : 2 ОТ
|9.04
|02:00
|
Флорида – Баффало
|4 : 3
|9.04
|03:00
|
Виннипег – Колорадо
|4 : 5 ОТ
|9.04
|03:00
|
Сент-Луис – Миннесота
|4 : 3 ОТ
|9.04
|21:00
|
Даллас – Нью-Джерси
|- : -
|9.04
|22:00
|
Питтсбург – Вашингтон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|71
|108
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|71
|103
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|71
|101
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|66
|56
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|71
|50
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|72
|47
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|49
|2.09
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|47
|2.1
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|56
|2.16
Новости