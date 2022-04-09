Василевский признан третьей звездой матча «Тампа» — «Бостон»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча «Тампа» — «Бостон» (1:2).

Третьей звездой матча признан российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский. Он отразил 35 из 37 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал вратарь «Брюинз» Линус Ульмарк, который отразил 28 из 29 бросков. Возглавил тройку форвард Чарли Койл, забросивший одну шайбу.