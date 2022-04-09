Пауэр может дебютировать за «Баффало» в матче против «Торонто»

Защитник «Баффало» Оуэн Пауэр может дебютировать за команду 13 апреля в матче с «Торонто», сообщил генменеджер клуба Кевин Адамс.

«Это важный день для нашей организации. Мы, безусловно, верим в Оуэна и его способности как на льду, так и вне его. Вы слышали, как я снова и снова говорил о культуре и о том, что мы здесь строим, и он феноменальный человек. Мы рады, что он присоединился к нашей команде», — приводит слова Адамса официальный сайт НХЛ.

8 апреля 19-летний канадец подписал был выбран «Сэйбрз» на драфте-2021 под общим первым номером. Пауэр подписал стандартный контракт новичка на три года.

В текущем сезоне Пауэр выступал за университет Мичигана, где в 33 матчах NCAA набрал 32 (3+29) очка.