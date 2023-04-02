Василевский признан первой звездой матча с «Айлендерс»
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский стал первой звездой матч регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (5:0).
28-летний россиянин отразил все 38 бросков по воротам. Второй звездой признан форвард Брэйден Пойнт, набравший 3 (1+2) очка. Третья звезда — Даррен Рэддиш, у которого две результативные передачи.
В текущем сезоне Василевский провел 58 матчей, в которых четыре раза сыграл на ноль и пропустил 149 шайб при 91,8 процента отраженных бросков.
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