Василевский признан первой звездой матча с «Айлендерс»

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский стал первой звездой матч регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (5:0).

28-летний россиянин отразил все 38 бросков по воротам. Второй звездой признан форвард Брэйден Пойнт, набравший 3 (1+2) очка. Третья звезда — Даррен Рэддиш, у которого две результативные передачи.

В текущем сезоне Василевский провел 58 матчей, в которых четыре раза сыграл на ноль и пропустил 149 шайб при 91,8 процента отраженных бросков.