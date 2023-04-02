«Тампа» в первом раунде плей-офф НХЛ встретится с «Торонто»

«Тампа» после победы над «Айлендерс» (5:0) гарантировала себе участие в плей-офф НХЛ.

В первом раунде соперником «Лайтнинг» станет «Торонто».

«Тампа» с 96 очками занимает шестое место в Восточной конференции. «Питтсбург», идущий на девятой строчке, за шесть матчей до конца регулярки, отстает на 12 очков.