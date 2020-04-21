Василевский на карантине разгадывает сканворды
04:29
Российский голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский выложил фото в сториз своего Instagram. Он показал, что решает сканворды.
— Посмотрим, — подписал фото Василевский.
April 21, 2020
Сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире зарегистрированы 2 468 733 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 185 странах/регионах. Зафиксированы 169 502 летальных исхода из-за осложнений после заражения вирусом, 645 099 человек выздоровели за время пандемии.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи