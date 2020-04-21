Василевский на карантине разгадывает сканворды

Российский голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский выложил фото в сториз своего Instagram. Он показал, что решает сканворды.

— Посмотрим, — подписал фото Василевский.

Сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире зарегистрированы 2 468 733 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 185 странах/регионах. Зафиксированы 169 502 летальных исхода из-за осложнений после заражения вирусом, 645 099 человек выздоровели за время пандемии.