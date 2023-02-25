Четыре очка Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Рейнджерс»
«Вашингтон» обыграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:3.
В составе «Кэпиталз» российский нападающий Евгений Кузнецов оформил дубль и отдал две голевые передачи. Также дубль в матче оформил Ти Джей Оши. По одному голу забили Том Уилсон и Сонни Милано. Нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин записал на свой счет две результативные передачи.
За «Рейнджерс» голами отметились Баркли Гудроу, Крис Крайдер и Каапо Какко. Российского голкипера команды Игоря Шестеркина заменили после двух периодов при счете 1:5. В третьем периоде на воротах стоял Ярослав Галак.
Российские нападающие команды из Нью-Йорка Артемий Панарин и Владимир Тарасенко не отметились в матче результативными действиями.
«Вашингтон» прервал серию из шести поражений подряд и занимает 10-е место в турнирной таблице «Востока» (64 очка). «Рейнджерс» находится на шестой строчке (75).
Хоккей
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Рейнджерс» — 6:3 (1:1, 4:0, 1:2)
Голы: Оши — 13 (бол., Густафссон, Кузнецов), 4:25 — 1:0. Гудроу — 10 (Мотт), 8:00 — 1:1. Оши — 14 (Строум, Густафссон), 23:16 — 2:1. Уилсон — 5 (ван Римсдайк, Овечкин), 27:05 — 3:1. Милано — 9 (Кузнецов, Оши), 32:52 — 4:1. Кузнецов — 10 (Обе-Кубель, Фехервари), 38:19 — 5:1. Крайдер — 25 (бол., Фокс, Зибанежад), 46:49 — 5:2. Кузнецов — 11 (Овечкин, Уилсон), 53:22 — 6:2. Какко — 11 (Крайдер, Зибанежад), 59:32 — 6:3.
Вратари: Кемпер — Шестеркин (Галак, 40:00).
Штраф: 17 — 11.
Броски: 29 (8+14+7) — 26 (7+9+10).
Наши: Кузнецов (18.55/4/+4), Овечкин (17.43/3/+2) — Панарин (19.11/0/-1), Тарасенко (16.53/2/-3).
25 февраля. Вашингтон. Capital One Arena.
Стань клиентом Фонбет и получи гарантированный фрибет по промокоду EXPRESS — 2000 рублей для новых пользователей!
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|57
|39
|18
|86
|2
|Нью-Джерси
|58
|38
|20
|81
|3
|Рейнджерс
|59
|33
|26
|75
|4
|Айлендерс
|62
|30
|32
|67
|5
|Вашингтон
|61
|29
|32
|64
|6
|Питтсбург
|57
|27
|30
|63
|7
|Филадельфия
|60
|23
|37
|56
|8
|Коламбус
|59
|19
|40
|43
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|57
|44
|13
|93
|2
|Торонто
|59
|36
|23
|80
|3
|Тампа-Бэй
|57
|36
|21
|76
|4
|Баффало
|57
|30
|27
|64
|5
|Детройт
|57
|28
|29
|64
|6
|Флорида
|61
|29
|32
|64
|7
|Оттава
|57
|27
|30
|58
|8
|Монреаль
|58
|25
|33
|54
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|58
|30
|28
|72
|2
|Виннипег
|59
|35
|24
|71
|3
|Миннесота
|59
|32
|27
|70
|4
|Колорадо
|56
|32
|24
|69
|5
|Нэшвилл
|56
|28
|28
|62
|6
|Сент-Луис
|58
|26
|32
|56
|7
|Аризона
|58
|20
|38
|49
|8
|Чикаго
|57
|20
|37
|45
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|58
|35
|23
|75
|2
|Лос-Анджелес
|60
|33
|27
|74
|3
|Эдмонтон
|60
|32
|28
|72
|4
|Сиэтл
|58
|32
|26
|70
|5
|Калгари
|59
|27
|32
|66
|6
|Ванкувер
|58
|23
|35
|51
|7
|Сан-Хосе
|59
|18
|41
|47
|8
|Анахайм
|59
|18
|41
|43
|26.02
|03:00
|
Ванкувер – Бостон
|- : -
|26.02
|03:00
|
Каролина – Анахайм
|- : -
|26.02
|03:00
|
Монреаль – Оттава
|- : -
|26.02
|03:00
|
Нью-Джерси – Филадельфия
|- : -
|26.02
|04:00
|
Детройт – Тампа-Бэй
|- : -
|26.02
|06:00
|
Вегас – Даллас
|- : -
|26.02
|06:00
|
Колорадо – Калгари
|- : -
|26.02
|06:00
|
Сан-Хосе – Чикаго
|- : -
|26.02
|21:00
|
Баффало – Вашингтон
|- : -
|26.02
|22:00
|
Миннесота – Коламбус
|- : -
|26.02
|23:00
|
Виннипег – Айлендерс
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|60
|113
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|58
|88
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|57
|81
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|60
|48
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|57
|42
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|57
|39
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|36
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|27
|2.06
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|43
|2.24