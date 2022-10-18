«Вашингтон» пропустил курьезный гол после нелепой ошибки вратаря

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Ванкувер».

На 20-й минуте встречи форвард «Кэнакс» Элиас Петтерссон забросил шайбу и сделал счет 1:1. Голкипер «Кэпиталз» Дарси Кемпер вышел из ворот, но промахнулся по шайбе, чем воспользовался Петтерссон.