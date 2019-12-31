«Вашингтон» проиграл «Айлендерс», Кузнецов оформил дубль
«Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Айлендерс» (3:4). Нападающий «Столичных» Евгений Кузнецов сделал дубль, на счету форварда Александра Овечкина и защитника Дмитрия Орлова по передаче. Вратарь гостей Семен Варламов отразил 36 бросков.
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«Вашингтон» — «Айлендерс» — 3:4 (2:2, 1:2, 0:0)
Голы: Сизикас — 7 (Мэйфилд, Комаров), 7:13 — 0:1. Нельсон — 14 (Ледди, Бовилье), 10:39 — 0:2. Кузнецов — 14 (Орлов), 10:53 — 1:2. Уилсон — 13 (Бэкстрем, Овечкин), 14:17 — 2:2. Кузнецов — 15 (Оши), 20:44 — 3:2. Сизикас — 8 (Мартин), 24:27 — 3:3. Кюнхакль — 2 (Барзал, Ли), 32:34 — 3:4.
Вратари: Холтби (58:17) — Варламов.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 39 (11+10+18) — 22 (7+11+4).
Наши: Кузнецов (18.38/3/-1), Овечкин (18.58/3/-1), Орлов (23.58/4/+2) — -.
31 декабря. Вашингтон. Capital One Arena.