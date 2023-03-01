«Вашингтон» продлил контракт с защитником Дженсеном на 3 года

«Вашингтон» объявил о продлении контракта с защитником Ником Дженсеном на 3 года.

Средняя зарплата 32-летнего игрока по новому соглашению будет составлять 4,05 миллиона долларов в год.

Дженсен выступает за «Кэпиталз» с сезона-2018/19. В текущем сезоне защитник провел 62 матча, в которых набрал 24 (2+22) очка, обновив личный рекорд результативности.