«Вашингтон» подписал новый контракт с нападающим Маленстином

«Вашингтон» продлил контракт с нападающим Беком Маленстином. Новое соглашение рассчитано на два сезона, сообщает пресс-служба клуба.

За первый год 23-летний форвард заработает 750 тысяч долларов, за второй — 775 тысяч.

Маленстин в прошлом сезоне провел 12 матчей, в которых отметился 1 заброшенной шайбой.

Нападающий был выбран «Вашингтоном» на драфте-2016 под общим 145-м номером.