Юкка Ялонен претендует на пост главного тренера «Флориды»

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен является одним из претендентов на пост главного тренера «Флориды», сообщает инсайдер Франк Серавалли.

Под руководством Ялонена сборная Финляндии в 2022 году выиграла Олимпийские игры и чемпионат мира.

Также вместе с ним финская сборная еще два раза выигрывала чемпионата мира.

Конец сезона «Флорида» заканчивала под руководством Эндрю Брюнетта, который сменил Джоэля Кенневилля, вынужденного покинуть пост тренера из-за скандала.

Команда набрала 122 очка, выиграла регулярный чемпионат НХЛ и получила Президентский кубок. Брюнетт вошел в тройку финалистов на приз лучшему тренеру сезона.

«Пантерз» уступили «Тампе» (0-4 в серии) во втором раунде Кубка Стэнли.