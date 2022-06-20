«Вашингтон» продлил контракт с нападающим Лисоном

«Вашингтон» продлил контракт с нападающим Бреттом Лисоном. Новое соглашение рассчитано на два сезона, сообщает пресс-служба клуба.

За первый год 23-летний форвард заработает 750 тысяч долларов, за второй — 800 тысяч.

Лисон в прошлом сезоне дебютировал в НХЛ. На его счету 6 (3+3) очков в 36 встречах.

Нападающий был выбран «Вашингтоном» на драфте-2019 под общим 56-м номером.