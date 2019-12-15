«Вашингтон» победил «Тампу», Кузнецов, Орлов и Кучеров сделали по передаче

«Тампа-Бэй» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Вашингтону» — 2:5. 2 (0+2) набрал нападающий «молний» Алекс Киллорн. На счету Никиты Кучерова результативная передача, 2 броска в створ и блок-шот за 11.47 на льду. У Михаила Сергачева показатель полезности «-4», 3 броска и силовой прием за 21.49. Андрей Василевский отразил 29 броска из 33.

У Александра Овечкина 3 броска, 2 минуты штрафа, 3 силовых приема и блок-шот за 16.16. У Евгения Кузнецова результативная передача, силовой прием и блок-шот за 15.27. У Дмитрия Орлова результативная передача, «+3», 3 броска, силовой прием и блок-шот за 21.32. Илья Самсонов отразил 26 бросков из 28.

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