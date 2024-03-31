«Вашингтон» — «Бостон»: видеообзор матча НХЛ

«Бостон» на выезде обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Бостон» занимает третье место в таблице Восточной конференции НХЛ, у команды 101 очко в 75 матчах.

«Вашингтон» идет на седьмой строчке с 82 очками в 73 играх.