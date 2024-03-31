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Сегодня, 06:52

«Вашингтон» — «Бостон»: видеообзор матча НХЛ

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Бостон» на выезде обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Бостон» занимает третье место в таблице Восточной конференции НХЛ, у команды 101 очко в 75 матчах.

«Вашингтон» идет на седьмой строчке с 82 очками в 73 играх.

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ХК Бостон Брюинз
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Положение команд
Футбол
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 74 50 24 104
2 Каролина 75 47 28 101
3 Вашингтон 73 36 37 82
4 Филадельфия 75 36 39 82
5 Айлендерс 73 31 42 77
6 Нью-Джерси 74 36 38 76
7 Питтсбург 73 32 41 75
8 Коламбус 74 24 50 60
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 75 43 32 101
2 Флорида 74 47 27 99
3 Торонто 73 42 31 93
4 Тампа-Бэй 73 41 32 89
5 Детройт 74 36 38 80
6 Баффало 75 35 40 75
7 Оттава 73 33 40 70
8 Монреаль 73 28 45 68
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 74 46 28 101
2 Колорадо 74 47 27 100
3 Виннипег 74 44 30 94
4 Нэшвилл 74 43 31 90
5 Сент-Луис 74 39 35 82
6 Миннесота 73 35 38 80
7 Аризона 74 31 43 67
8 Чикаго 74 22 52 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 73 45 28 98
2 Эдмонтон 72 45 27 94
3 Вегас 74 41 33 90
4 Лос-Анджелес 72 38 34 87
5 Сиэтл 72 30 42 73
6 Калгари 72 33 39 71
7 Анахайм 74 24 50 52
8 Сан-Хосе 73 17 56 42
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31.03 01:00
Колорадо – Нэшвилл
 7 : 4
31.03 01:00
Аризона – Рейнджерс
5 : 8
31.03 02:00
Монреаль – Каролина
 0 : 3
31.03 02:00
Филадельфия – Чикаго
 1 : 5
31.03 02:00
Тампа-Бэй – Айлендерс
4 : 1
31.03 02:00
Коламбус – Питтсбург
 4 : 3 Б
31.03 02:00
Баффало – Торонто
 0 : 3
31.03 02:00
Вашингтон – Бостон
 2 : 3 Б
31.03 02:00
Виннипег – Оттава
 2 : 3
31.03 03:00
Сент-Луис – Сан-Хосе
 0 : 4
31.03 05:00
Сиэтл – Даллас
 - : -
31.03 05:00
Калгари – Лос-Анджелес
 - : -
31.03 22:30
Ванкувер – Анахайм
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 74 127
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 72 126
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 70 125
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 72 60
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 71 54
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 74 51
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 13 1.88
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