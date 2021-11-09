Три очка Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Баффало»

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Баффало» со счетом 5:3.

В составе «Кэпиталз» дубль оформил Том Уилсон, еще по шайбе забросили Коннор Макмайкл, Конор Шири и Александр Овечкин, на счету которого также две результативные передачи. Евгений Кузнецов отметился ассистентским хет-триком, у Дмитрия Орлова — одна передача. «Сэйбрз» ответили точными бросками Коди Икина, Андерса Бьорка и Колина Миллера.

Овечкин забросил 741-ю шайбу в лиге и сравнялся по этому показателю с Бреттом Халлом. Они делят четвертое место среди всех игроков НХЛ.

После этого матча «Вашингтон» с 16 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Баффало» с 12 очками — на 12-й строчке.