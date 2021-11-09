Овечкин вышел на четвертое место по набранным очкам среди левых нападающих НХЛ

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 2 (1+1) очка по итогам двух периодов матча регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало».

На счету 36-летнего россиянина 1340 (741+599) очков за карьеру в НХЛ. По этому показателю Овечкин вышел на четвертое место среди всех игроков на позиции левого форварда, уступая только Люку Робитайлу (1394), Джонни Буцику (1369) и Брендану Шэнахэну (1354).

На данный момент на счету Овечкина 20 (11+9) очков в 12 матчах в текущем сезоне.