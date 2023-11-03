«Ванкувер» в матче с «Сан-Хосе» впервые в XXI веке забросил 10 шайб за встречу

«Ванкувер» впервые в XXI веке забросил 10 шайб за матч НХЛ в ворота «Сан-Хосе» (10:1).

Канадскому клубу не хватило одного гола для повторения своего рекорда по голам за одну игру (11, 1971, 1986 и 1992 годы).

Также команда лидирует в НХЛ по числу заброшенных шайб — 46.

После этого матча «Ванкувер» с 15 очками занимает третье место в Западной конференции, «Сан-Хосе» с одним очком — на последней строчке.