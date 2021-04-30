Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Варламов признан второй звездой игрового дня НХЛ

10:28
Теги:

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов признан второй звездой игрового дня НХЛ.

Россиянин отразил все 25 бросков по своим воротам в игре с «Рейнджерс» (4:0). Первой звездой признан форвард «Сент-Луиса» Райан О'Райлли, оформивший дубль в матче против «Миннесоты» (5:4). Третья звезда — форвард «Нью-Джерси» Егор Шарангович, который забросил две шайбы в ворота «Филадельфии» (5:3).

Читайте также

Борис Миронов назначен главным тренером «Спартака»
«Магнитка» без сожаления расторгла контракт с символом клуба. Он играл в НХЛ и сборной, но в последние годы резко сдал
Капризов затащил «Миннесоту» в овертайм. Его команда спасла матч, проигрывая 0:3
Стали известны все участники плей-офф ЮЧМ-2021 по хоккею

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд