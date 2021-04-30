Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов признан второй звездой игрового дня НХЛ.

Россиянин отразил все 25 бросков по своим воротам в игре с «Рейнджерс» (4:0). Первой звездой признан форвард «Сент-Луиса» Райан О'Райлли, оформивший дубль в матче против «Миннесоты» (5:4). Третья звезда — форвард «Нью-Джерси» Егор Шарангович, который забросил две шайбы в ворота «Филадельфии» (5:3).