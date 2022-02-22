«Монреаль» обыграл «Торонто», одержав третью победу подряд

«Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Торонто» со счетом 5:2.

В составе «Канадиенс» 3 (2+1) очка набрал Джош Андерсон, также 3 (1+2) очка у Коула Кофилда, еще по шайбе забросили Майк Хоффман и Рем Питлик. У «Мэйпл Ливз» отличились Илья Михеев и Пьер Энгвалл.