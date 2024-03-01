«Ванкувер» уступил «Лос-Анджелесу», потерпев шестое поражение в семи последних матчах

«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступил «Лос-Анджелесу» со счетом 1:5.

В составе «Кэнакс» отличился Брок Босер, у «Кингз» по 3 (1+2) очка набрали Дрю Даути и Кевин Фиала, еще по шайбе забросили Анже Копитар, Брандт Кларк и Тревор Мур.

«Ванкувер» потерпел шестое поражение в последних семи матчах и с 83 очками расположился на первом месте в Западной конференции. «Лос-Анджелес» с 70 очками — на седьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Лос-Анджелес» — 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)

Голы: Даути — 14 (Фиала, Мур), 13:19 — 0:1. Копитар — 18 (Байфилд, Даути), 25:14 — 0:2. Босер — 35 (бол., Миллер, Сутер), 42:55 — 1:2. Фиала — 18 (бол., Копитар, Даути), 44:27 — 1:3. Кларк — 2 (Байфилд, Льюис), 52:31 — 1:4. Мур — 23 (Фиала), 55:38 — 1:5.

Вратари: Демко — Тэлбот.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 23 (3+10+10) — 20 (7+7+6).

Наши: Задоров (16.51/1/0), Михеев (11.28/1/0) — Гавриков (19.09/1/+1).

1 марта. Ванкувер. Rogers Arena. 18801 зритель.