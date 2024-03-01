Любушкин обменян в «Торонто»

Защитник «Анахайма» Илья Любушкин в результате обмена с участием «Каролины» отправился в «Торонто», сообщается на официальном сайте НХЛ.

В рамках обмена «Мэйпл Ливз» получили 29-летнего россиянина и права на форварда «Амура» Кирилла Слепца, «Дакс» удержал 50 процентов зарплаты Любушкина и получил от «Торонто» выбор в третьем раунде драфта-2025, а «Каролина» также удержала 50 процентов от остававшейся зарплаты форварда и получила выбор в шестом раунде драфта-2024.

В текущем сезоне Любушкин провел 55 матчей в НХЛ и набрал 4 (0+4) очка.