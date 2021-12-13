Два очка Дадонова помогли «Вегасу» обыграть в результативном матче «Миннесоту»

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Миннесоту» со счетом 6:4.

В составе «рыцарей» 2 (1+1) очка набрал Евгений Дадонов, Чандлер Стивенсон оформил ассистентский покер. Игроки «Уайлд» Дмитрий Куликов и Кирилл Капризов завершили встречу с показателем полезности «-1».

После этого матча «Вегас» с 32 очками занимает восьмое место в Западной конференции, «Миннесота» с 39 очками — на первой строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Миннесота» — 6:4 (2:2, 2:1, 2:1)

Голы: Уайтклауд — 4 (Пачиоретти, Стивенсон), 8:53 — 1:0. Голигоски — 3 (Духайм, Сперджен), 13:54 — 1:1. Дадонов — 8 (бол., Стоун, Стивенсон), 17:15 — 2:1. Зуккарелло — 9 (бол., Сперджен, Хартман), 19:59 — 2:2. Бьюгстад — 4 (Дамба, Меррилл), 20:09 — 2:3. Уайтклауд — 5 (Дадонов), 25:46 — 3:3. Пачиоретти — 10 (Стивенсон, Стоун), 33:52 — 4:3. Фолиньо — 13 (Сперджен, Эрикссон Эк), 41:22 — 4:4. Стоун — 4 (бол., Пачиоретти, Стивенсон), 44:42 — 5:4. Пьетранджело — 5 (п.в.), 59:32 — 6:4.

Вратари: Ленер — Тэлбот (57:41 — 59:32).

Штраф: 14 — 10.

Броски: 36 (14+15+7) — 27 (8+13+6).

Наши: Дадонов (14.11/3/+1) — Капризов (21.22/6/-1), Куликов (15.34/0/-1).

13 декабря. Парадайс. T-Mobile Arena. 18001 зритель.