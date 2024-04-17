«Флорида» — «Торонто»: видеообзор матча НХЛ

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«Флорида» и «Торонто» встретились в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра проходила на домашнем льду «Флориды» 17 апреля и завершилась победой хозяев — 5:2.

Видео лучших моментов матча «Флорида» — «Торонто» опубликовано на Youtube-канале Sportsnet.

«Флорида» одержала четвертую победу подряд и завершили регулярку на 3-й строчке в Восточной конференции. «Торонто» занял 5-ю строчку — 102 очка.