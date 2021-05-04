4 очка Макдэвида принесли «Эдмонтону» победу над «Ванкувером»

«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Ванкувер» со счетом 5:3.

Форвард «Ойлерз» Коннор Макдэвид набрал 4 (2+2) очка, его партнер по команде Дмитрий Куликов сделал результативную передачу, набрав первое очко за клуб.

После этого матча «Эдмонтон» с 64 очками расположился на втором месте в Северном дивизионе и обеспечил себе участие в плей-офф, «Ванкувер» с 41 очком — на седьмой строчке.