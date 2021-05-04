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Тренер «Вашингтона» Лавиолетт сообщил, что у Овечкина нет рецидива травмы

07:27
Александр Овечкин. Фото AFP
Александр Овечкин. Фото AFP
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Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт высказался о состоянии капитана команды Александра Овечкина. Россиянин не доиграл матч НХЛ с «Нью-Йорком».

«На тренировке хорошо себя чувствовал, но перед игрой на разминке не все было гладко. Овечкин вышел на игру, но после первой смены сказал, что чувствует себя не очень комфортно, поэтому мы решили не рисковать.

Был ли рецидив? Нет. Овечкин обязательно сказал бы нам об этом. Но он провел на льду всего 30 секунд», — цитирует главного тренера «Вашингтона» сайт НХЛ.

Отметим, Очвечкин попал в состав команды впервые после травмы, полученной 23 апреля, но провел на льду лишь 39 секунд, после чего отправился в раздевалку.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/ovechkin-vernulsya-b-snova-vybyl/c-324314162

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