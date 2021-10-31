«Колорадо» обыграл «Миннесоту», у Капризова «-1»

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Миннесоту» со счетом 4:1.

В составе «Эвеланш» дубль на счету Габриэля Ландескуга, еще по шайбе забросили Эрик Джонсон и Назем Кадри. Гости ответили точным броском Райана Хартмана. Форвард «Уайлд» Кирилл Капризов завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

После этого матча «Колорадо» с 8 очками занимает восьмое место в Западной конференции, «Миннесота» с 10 очками — на четвертой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Миннесота» — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Голы: Ландескуг — 3 (Бураковски, Маккиннон), 13:03 — 1:0. Хартман — 4 (бол., Фолиньо, Дамба), 36:54 — 1:1. Э. Джонсон — 1 (Маккиннон, Ландескуг), 37:34 — 2:1. Кадри — 3 (бол., Ландескуг, Комфер), 42:54 — 3:1. Ландескуг — 4 (п.в., Комфер, Э. Джонсон), 57:48 — 4:1.

Вратари: Кемпер — Тэлбот (57:15 — 57:48).

Штраф: 6 — 21.

Броски: 31 (15+8+8) — 30 (8+15+7).

Наши: — - Капризов (19.36/3/-1), Куликов (17.52/0/0).

31 октября. Денвер. Ball Arena.