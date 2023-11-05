«Питтсбург» в третий раз в XXI веке забросил 10 и более шайб за игру

«Питтсбург» на выезде разгромил «Сан-Хосе» со счетом 10:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Таким образом, «Пингвинз» в третий раз в XXI веке забросили 10 и более шайб за игру. В марте 2022-го клуб разгромил «Детройт» в «регулярке» НХЛ со счетом 11:2. В 2012-м «Питтсбург» обыграл «Филадельфию» со счетом 10:3 в матче плей-офф НХЛ.

Команды забросили рекордные 114 шайб за игровой вечер в НХЛ