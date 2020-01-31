«В «Витязе» некоторые тренеры жестко лупили пацанов». Панарин рассказал, как обращались с детьми в его школе

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в интервью «СЭ» прокомментировал скандальную историю с видео, на котором детский тренер «Авангарда» Игорь Николаев бьет мальчишек клюшкой по голове.

— На днях в России разразился скандал вокруг видео, на котором детский тренер «Авангарда» Игорь Николаев бьет мальчишек клюшкой по голове — и не легонько. В результате его уволили. Посмотрели?

— Я это не видел, но в свое время тоже получал.

— Так, еще раз. Вы в детстве получали от тренеров по голове клюшкой?

— В «Витязе» были определенные годы рождения, которых только через такой режим воспитывали! Лупили пацанов просто жестко. У нас в годе как раз этого не было. С нами работал Игорь Борисович Синицын, добрый человек, он другими методами пользовался. Но некоторые другие тренеры лупили постоянно, на каждой тренировке.

— И вы к ним периодически попадали?

— Было. Сильно меня не лупили — я в хоккей немножко играть мог. Но все равно попадало иногда. И в Челябинске было — даже больше. Там лупили клюшкой по ж...

— А в «Витязе» — по шлему?

— У нас, видимо, это в культуре — люди думают, что так правильно. (Игорь Рабинер)

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