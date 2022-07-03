Овечкин признался в любви жене при полных «Лужниках» со сцены

Пара познакомилась в 2008 году, но романтические отношения у них начались в 2015-м. У Овечкина и Шубской двое сыновей: Сергей (2018 г.р.) и Илья (2020 г.р.). Осенью 2021 года в интервью своей жене Овечкин говорил, что тоже хочет больше детей.