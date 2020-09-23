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«В начале матча Кучерова лупили так, что любому игроку было бы сложно оправиться». Купер — о переменах в игре «Тампы»

07:19
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Главный тренер «Тампы» Джон Купер отметил, что команда изменила менталитет. Счет в серии финала Кубка Стэнли с «Далласом» равный — 1-1.

— Раньше мы были командой, которой недостаточно было вести в счете 3:0, — сказал Купер. — Нам нужно было вести 9:0. Правда, если ты играешь в такой хоккей, с тобой, как правило, будут случаться всякие нехорошие вещи, особенно в плей-офф. Думаю, опыт и своевременное унижение помогли нам выправить курс этого корабля. Я искренне убежден, что сейчас мы, наконец, пожинаем плоды выводов, которые сделали из кошмара в прошлогоднем апреле. Как там в пословице про определение сумасшествия говорится? Раз за разом делать одно и то же, ожидая другой результат? Мы так больше жить не могли. Необходимо было изменить свое отношение к делу, и это начинается со звезд. И не нужно искать более яркой иллюстрации этих перемен, чем вчерашний матч Никиты Кучерова. В начале матча его лупили так, что любому игроку было бы сложно оправиться и вернуться в игру. И посмотрите, как он вышел из этой ситуации.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/lightning-seek-consistency-to-take-series-lead/c-319153634

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