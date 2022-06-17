Источник: Бывший губернатор Теннесси может приобрести «Нэшвилл»

Бывший губернатор штата Теннесси Билл Хэслем может приобрести «Нэшвилл», сообщает Sportico.

По информации источника группа владельцев клуба НХЛ во главе с Гербертом Фричем собирается продать «хищников». Стоимость клуба оценивается в 680 миллионов долларов.

Прошлый сезон регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл» завершил на восьмой строчке Западной конференции.

В первом раунде Кубка Стэнли клуб из Теннесси уступил «Колорадо» со счетом 4-0 в серии.