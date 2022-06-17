«Вегас» обменял Дадонова в «Монреаль»

Российский нападающий Евгений Дадонов продолжит карьеру в «Монреале». Как сообщает пресс-служба клуба, «Канадиенс» получили 33-летнего россиянина от «Вегаса» в обмен на защитника Ши Уэбера.

Трехлетний контракт Дадонова заканчивается после сезона-2022/2023. «Голден Найтс» хотели обменять форварда еще перед дедлайном в «Анахайм», но переход сорвался из-за пункта в договоре игрока.

The Canadiens have traded defenseman Shea Weber to the Vegas Golden Knights in exchange for forward Evgenii Dadonov.https://t.co/e54vQSalzC — Canadiens Montr?al (@CanadiensMTL) June 16, 2022

В минувшем сезоне россиянин сыграл в 78 матчах и набрал 43 (20+23) очка. 36-летний Уэбер пропустил весь сезон из-за травм.