В "Баффало" уверены, что смогут продлить контракт со Скиннером

Руководство "Баффало" считает, что сможет продлить контракт с нападающим Джеффом Скиннером​ до того, как 1 июля он получит статус неограниченно свободного агента.

– Не сомневаюсь в этом, – цитирует генерального менеджера клуба Джейсона Боттерилла русскоязычный сайт НХЛ. – Переговоры идут очень успешно, но я уже говорил, что сделку можно считать завершенной, когда обе стороны поставят подписи. С нашей точки зрения, у нас очень хорошие отношения. И мне кажется, что Джефф тоже так думает.

Все хотят, чтобы контракт был заключен вчера. Я понимаю, что этот вопрос чрезвычайно актуален, потому что мы хотим, чтобы он играл у нас. Мы хотим, чтобы Скиннер был членом нашей команды. Мы стремимся к тому, чтобы нам не нужно было менять хоккеистов в составе, а только усиливать команду.

27-летний канадец перешел в "Баффало" из "Каролины"​ в результате обмена, который состоялся 2 августа 2018 года.

В сезоне 2018/19 Джефф Скиннер провел 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 63 (40+23) результативных балла.