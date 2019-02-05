"Уезжай обратно в Россию". Болельщики "Нью-Джерси" готовятся к встрече Ковальчука

Болельщики "Нью-Джерси" готовятся к матчу регулярного чемпионата НХЛ против "Лос-Анджелеса", за который выступает бывший нападающий "Девилз" Илья Ковальчук. В сети появилась фотография джерси россиянина, которую сделал один из фанатов.

На свитере вторая часть фамилии заклеена словом sucks. По бокам от 17-го номера приклеены бумажки с надписью Go back to Russia ("Уезжай обратно в Россию").

Напомним, что в 2010 году россиянин заключил с "Девилз" 15-летний контракт, однако отыграл всего три года и покинул НХЛ, перейдя в российский СКА.