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У семьи Тарасенко новое развлечение — катание по городу во время карантина

02:37
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Жена российского нападающего «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко Яна опубликовала новое видео в историях своего Instagram. Она показала, как вся их семья катается на машине по городу.

«Вождение по городу. Веселое развлечение. Люблю тебя, 2020-й», — написала Тарасенко.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 14 на 15 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 1 991 275 человек. Умерших — 125 951, выздоровевших — 476 074.

По данным Роспотребнадзора на день 14 апреля, в России зарегистрированы 21 102 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксированы 170 летальных исходов, выздоровели 1694 человека.

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