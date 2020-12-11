У игроков НХЛ может появиться реклама на шлемах

Инсайдер Эллиот Фридман в эфире на Sportsnet сообщил, что с нового сезона на шлемах хоккеистов в НХЛ может появиться реклама.

По его информации, этот вопрос обсуждался на заседении совета директоров, которое состоялось в четверг. По мнению руководителей клубов, это даст возможность заработать и частично отбить затраты, связанные с отсутствием зрителей на трибунах.

Официальных комментариев от руководства лиги на данный момент не поступало.

Старт нового сезона НХЛ предварительно запланирован на 15 января.