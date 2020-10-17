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TVA: жена Стэмкоса потеряла ребенка, когда нападающий играл в плей-офф

14:42
Стивен Стэмкос. Фото nhl.com
Стивен Стэмкос. Фото nhl.com
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В семье капитана «Тампа-Бэй» Стивена Стэмкоса случилась трагедия. Супруга хоккеиста Сандра потеряла ребенка на 21-й неделе беременности, сообщает TVA Sports.

На тот момент хоккеист находился в «пузыре» НХЛ. Супруга сообщила Стэмкосу о случившемся, когда «Тампа» играла с «Бостоном» во втором раунде плей-офф.

В победном для «Лайтнинг» розыгрыше Кубка Стэнли нападающий пропустил все матчи, кроме одного в финальной серии с «Далласом».

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