TVA: жена Стэмкоса потеряла ребенка, когда нападающий играл в плей-офф

В семье капитана «Тампа-Бэй» Стивена Стэмкоса случилась трагедия. Супруга хоккеиста Сандра потеряла ребенка на 21-й неделе беременности, сообщает TVA Sports.

На тот момент хоккеист находился в «пузыре» НХЛ. Супруга сообщила Стэмкосу о случившемся, когда «Тампа» играла с «Бостоном» во втором раунде плей-офф.

В победном для «Лайтнинг» розыгрыше Кубка Стэнли нападающий пропустил все матчи, кроме одного в финальной серии с «Далласом».