Федотов — о безголевой серии Свечникова: «Как таковой проблемы нет»
Бывший скаут национальной и молодежной сборной России Сергей Федотов высказался о безголевой серии российского нападающего «Каролины» Андрея Свечникова. Он не забивал уже 18 матчей подряд.
««Каролина» — вторая на Востоке, совершенно уверенно возглавляет свой дивизион. Если рассматривать именно перспективы «Каролины», то никаких проблем не то, что нет, это команда, я это уже говорил перед началом сезона и то, что я вижу, лишь подтверждает мои предположения, что «Каролина» — один из основных претендентов на Кубок Стэнли.
Многие говорят, что система которая есть в «Каролине», возможно, не позволяет атакующим, созидательным игрокам реализовывать свой потенциал. Напомню, что Андрей Свечников начинал регулярный чемпионат по очень хорошему графику. И если бы этот график сохранил, то возможно, он бы сейчас боролся там с лучшими снайперами, бомбардирами на данный момент. Но вот случилось эта такая засуха голевая. В 2023 году на самом деле Свечников — второй по набранным очкам после Себастьяна Ахо и его используют в очень многих ситуациях.
Как таковой проблемы нет, и просто пауза в восемнадцать матчей без голов — это лишний повод еще раз напомнить о том, что один из самых талантливых молодых российских нападающих, который уже является яркой звездой Национальной хоккейной лиги, испытывает с забиванием голов небольшие проблемы. Его голы этой «Каролине» нужны будут в плей-офф. Поэтому что еще скажу: амбиции огромные и «Харрикейнс», безусловно, будут претендовать на Кубок Стэнли», — цитирует Metaratings.ru Федотова.
В этом сезоне Свечников набрал 46 (19+27) очков в 54-х матчах регулярного чемпионата НХЛ.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|54
|36
|18
|80
|2
|Нью-Джерси
|54
|35
|19
|75
|3
|Рейнджерс
|54
|32
|22
|72
|4
|Питтсбург
|53
|27
|26
|63
|5
|Вашингтон
|57
|28
|29
|62
|6
|Айлендерс
|57
|27
|30
|61
|7
|Филадельфия
|56
|22
|34
|54
|8
|Коламбус
|55
|17
|38
|38
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|54
|41
|13
|87
|2
|Торонто
|55
|33
|22
|74
|3
|Тампа-Бэй
|54
|35
|19
|73
|4
|Флорида
|58
|28
|30
|62
|5
|Детройт
|54
|26
|28
|60
|6
|Баффало
|53
|27
|26
|58
|7
|Оттава
|53
|26
|27
|55
|8
|Монреаль
|55
|23
|32
|50
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|55
|30
|25
|71
|2
|Виннипег
|55
|34
|21
|69
|3
|Колорадо
|53
|29
|24
|63
|4
|Миннесота
|54
|28
|26
|61
|5
|Нэшвилл
|52
|25
|27
|56
|6
|Сент-Луис
|54
|26
|28
|55
|7
|Аризона
|55
|19
|36
|46
|8
|Чикаго
|53
|16
|37
|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|55
|33
|22
|70
|2
|Сиэтл
|55
|31
|24
|68
|3
|Лос-Анджелес
|55
|30
|25
|67
|4
|Эдмонтон
|55
|30
|25
|66
|5
|Калгари
|55
|25
|30
|61
|6
|Ванкувер
|55
|21
|34
|46
|7
|Сан-Хосе
|56
|17
|39
|45
|8
|Анахайм
|55
|17
|38
|40
|18.02
|03:00
|
Айлендерс – Питтсбург
|- : -
|18.02
|03:00
|
Оттава – Чикаго
|- : -
|18.02
|04:00
|
Миннесота – Даллас
|- : -
|18.02
|05:00
|
Эдмонтон – Рейнджерс
|- : -
|18.02
|05:00
|
Анахайм – Лос-Анджелес
|- : -
|18.02
|22:00
|
Нэшвилл – Флорида
|- : -
|18.02
|22:00
|
Сент-Луис – Колорадо
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|55
|99
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|53
|80
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|54
|78
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|55
|42
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|54
|39
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|53
|36
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|34
|1.90
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|23
|2.17
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|23
|2.21