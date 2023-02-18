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Сегодня, 03:31

Федотов — о безголевой серии Свечникова: «Как таковой проблемы нет»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший скаут национальной и молодежной сборной России Сергей Федотов высказался о безголевой серии российского нападающего «Каролины» Андрея Свечникова. Он не забивал уже 18 матчей подряд.

««Каролина» — вторая на Востоке, совершенно уверенно возглавляет свой дивизион. Если рассматривать именно перспективы «Каролины», то никаких проблем не то, что нет, это команда, я это уже говорил перед началом сезона и то, что я вижу, лишь подтверждает мои предположения, что «Каролина» — один из основных претендентов на Кубок Стэнли.

Многие говорят, что система которая есть в «Каролине», возможно, не позволяет атакующим, созидательным игрокам реализовывать свой потенциал. Напомню, что Андрей Свечников начинал регулярный чемпионат по очень хорошему графику. И если бы этот график сохранил, то возможно, он бы сейчас боролся там с лучшими снайперами, бомбардирами на данный момент. Но вот случилось эта такая засуха голевая. В 2023 году на самом деле Свечников — второй по набранным очкам после Себастьяна Ахо и его используют в очень многих ситуациях.

Как таковой проблемы нет, и просто пауза в восемнадцать матчей без голов — это лишний повод еще раз напомнить о том, что один из самых талантливых молодых российских нападающих, который уже является яркой звездой Национальной хоккейной лиги, испытывает с забиванием голов небольшие проблемы. Его голы этой «Каролине» нужны будут в плей-офф. Поэтому что еще скажу: амбиции огромные и «Харрикейнс», безусловно, будут претендовать на Кубок Стэнли», — цитирует Metaratings.ru Федотова.

В этом сезоне Свечников набрал 46 (19+27) очков в 54-х матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/eks-skaut-sbornoi-rossii-fedotov-ya-ne-vizhu-problemy-v-bezgolevoi-serii-svechnikova-228770/
Андрей Свечников
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 54 36 18 80
2 Нью-Джерси 54 35 19 75
3 Рейнджерс 54 32 22 72
4 Питтсбург 53 27 26 63
5 Вашингтон 57 28 29 62
6 Айлендерс 57 27 30 61
7 Филадельфия 56 22 34 54
8 Коламбус 55 17 38 38
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 54 41 13 87
2 Торонто 55 33 22 74
3 Тампа-Бэй 54 35 19 73
4 Флорида 58 28 30 62
5 Детройт 54 26 28 60
6 Баффало 53 27 26 58
7 Оттава 53 26 27 55
8 Монреаль 55 23 32 50
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 55 30 25 71
2 Виннипег 55 34 21 69
3 Колорадо 53 29 24 63
4 Миннесота 54 28 26 61
5 Нэшвилл 52 25 27 56
6 Сент-Луис 54 26 28 55
7 Аризона 55 19 36 46
8 Чикаго 53 16 37 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 55 33 22 70
2 Сиэтл 55 31 24 68
3 Лос-Анджелес 55 30 25 67
4 Эдмонтон 55 30 25 66
5 Калгари 55 25 30 61
6 Ванкувер 55 21 34 46
7 Сан-Хосе 56 17 39 45
8 Анахайм 55 17 38 40
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Миннесота – Даллас
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Эдмонтон – Рейнджерс
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Анахайм – Лос-Анджелес
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Эдмонтон

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