TSN составил рейтинг хоккеистов, которых могут обменять, Панарин - на первом месте

Российский нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин, отказавшийся подписать новый контракт с клубом, возглавил рейтинг хоккеистов, которых могут обменять.

Второе место в списке занял форвард "Оттавы" Мэтт Дюшен, третьим стал нападающий "Филадельфии" Уэйн Симмондс. Следующие позиции заняли форварды Майкл Ферланд и Матс Цукарелло, представляющие "Каролину" и "Рейнджерс", соответственно. Из россиян в рейтинге также находятся Сергей Бобровский (10-е место) и Владислав Наместников (38-я строчка).

Все обмены могут быть произведены до 25 февраля, когда в НХЛ наступит дедлайн.

Почему "Коламбусу" нельзя отдавать Панарина и Бобровского

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