TSN: «Нападение «Рейнджерс» умудрилось забросить только четыре шайбы за три встречи»

Сайт телеканала TSN подвел итог третьего матча серии между «Каролиной» и «Рейнджерс» (4:1), после которого клуб из Нью-Йорка завершил выступление в недавно возобновленном плей-офф НХЛ.

«Тренерский штаб пошел на ожидаемую перемену. Место в воротах занял Игорь Шестеркин, — говорится в статье. — 24-летний россиянин дебютировал в плей-офф.

Голкипер, который отлично проявил себя в регулярном чемпионате, сделал 27 сейвов. Но вопроса к вратарям нет. Нападение, которое по итогам регулярки забивало в средне 3,33 гола за матч, умудрилось забросить только четыре шайбы за три встречи».